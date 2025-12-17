Calciomercato Inter Denzel Dumfries sotto i ferri | da Toure a Norton-Cuffy le alternative sulla destra

Denzel Dumfries, reduce da un infortunio ai tendini della caviglia, si è sottoposto a intervento chirurgico. L'Inter valuta ora alternative per la fascia destra, considerando profili come Toure e Norton-Cuffy, per far fronte all'assenza del terzino olandese e garantire copertura durante la sua convalescenza.

Alla fine Denzel Dumfries si è operato chirurgicamente ai tendini della caviglia infortunata nella di inizio novembre, vinta dai nerazzurri per 2-0 contro la Lazio. Un fastidioso problema (anche di calciomercato ) per l' Inter che ora dovrà capire se e come intervenire in quella zona di campo: Toure, Norton-Cuffy, Belghali

Inter, lungo stop per Dumfries: i possibili sostituti sul mercato - Tra i profili monitorati dal club anche quello di Norton- today.it

Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com

