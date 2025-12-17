Calciomercato Inter Chiellini chiude allo scambio con i nerazzurri | Thuram resta alla Juve!

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con le ultime novità: Chiellini mette fine alle speculazioni sullo scambio con Thuram, confermando che il francese resterà alla Juventus. La situazione su Frattesi si fa più complessa, mentre le parole del difensore italiano chiariscono le intenzioni delle rispettive società. Un momento cruciale per le strategie di mercato delle big italiane, che potrebbe cambiare gli scenari già delineati.

Inter News 24 Calciomercato Inter, tramonta l’ipotesi Thuram Frattesi? la presa di posizione di Chiellini sulla cessione del centrocampista francese. L’idea di una clamorosa operazione tra Juventus e Inter con al centro uno scambio tra Khephren Thuram e Davide Frattesi sembra destinata a tramontare. A spegnere le voci è stato Giorgio Chiellini, intervenuto in modo netto sulla questione: «Di Frattesi non parlo, anche perché sarebbe una mancanza di rispetto verso l’Inter. La cosa certa è che Khephren è e rimane un giocatore della Juve: è un anno e mezzo che è con noi e sicuramente non ci vogliamo privare di lui, ma costruire con lui il futuro». 🔗 Leggi su Internews24.com

