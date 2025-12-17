Calciomercato Inter cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell'Inter si trova a un bivio: cedere o aspettare? Con il mercato di gennaio alle porte, la squadra nerazzurra si confronta con decisioni cruciali, mentre Spalletti richiede rinforzi a centrocampo. La scelta tra investimenti importanti e soluzioni alternative mette in discussione le strategie future dei nerazzurri in un confronto acceso con la Juventus.

calciomercato inter cedere o aspettare il bivio juve a gennaio con i cugini nerazzurri le ultime

© Internews24.com - Calciomercato Inter, cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime

Inter News 24 Calciomercato Inter, Spalletti chiede rinforzi in mediana: Comolli deve scegliere tra investimento pesante e alternative a rischio. Spendere o non spendere. È questo il vero nodo che la Juventus dovrà sciogliere nelle prossime settimane, a ridosso dell’apertura del mercato invernale. Una sessione che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà almeno un nuovo centrocampista alla corte di Luciano Spalletti, alle prese con una batteria di interpreti ridotta e poco compatibile con le idee tattiche del nuovo corso bianconero. Il messaggio arrivato dal campo è stato chiaro e ha convinto anche Damien Comolli: l’errore dell’estate non può essere ripetuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, Bargiggia: “Clamoroso scambio tra Inter e Juve a Gennaio”

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Ausilio sogna Koné già a gennaio? Le ultime sulle probabili trattative invernali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati

Video CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati

Inter, missione compiuta: 47 milioni dalle plusvalenze senza cedere i big - Erano loro i principali indiziati alla cessione qualche settimana fa, quando l'Inter si trovò di fronte la montagna dei 40 ... calciomercato.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.