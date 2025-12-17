Calciomercato Inter cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime sulla cessione di Frattesi

Il calciomercato dell'Inter si trova in un momento decisivo, tra la possibilità di cedere alcuni giocatori e l'opportunità di rafforzarsi a gennaio. Con lo sfondo delle strategie di Spalletti e la sfida con la Juventus, la società nerazzurra deve valutare le scelte più opportune, mentre si fanno sempre più insistenti le voci sulla cessione di Frattesi.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime sulla cessione di Frattesi Inter News 24 Calciomercato Inter, Spalletti chiede rinforzi in mediana: Comolli deve scegliere tra investimento pesante e alternative a rischio. Spendere o non spendere. È questo il vero nodo che la Juventus dovrà sciogliere nelle prossime settimane, a ridosso dell’apertura del mercato invernale. Una sessione che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà almeno un nuovo centrocampista alla corte di Luciano Spalletti, alle prese con una batteria di interpreti ridotta e poco compatibile con le idee tattiche del nuovo corso bianconero. Il messaggio arrivato dal campo è stato chiaro e ha convinto anche Damien Comolli: l’errore dell’estate non può essere ripetuto. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Calciomercato Inter, cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime Leggi anche: Calciomercato Inter, Bargiggia: “Clamoroso scambio tra Inter e Juve a Gennaio” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati Inter, missione compiuta: 47 milioni dalle plusvalenze senza cedere i big - Erano loro i principali indiziati alla cessione qualche settimana fa, quando l'Inter si trovò di fronte la montagna dei 40 ... calciomercato.com Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook #Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.