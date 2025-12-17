Calciomercato Inter cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime sulla cessione di Frattesi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell'Inter si trova in un momento decisivo, tra la possibilità di cedere alcuni giocatori e l'opportunità di rafforzarsi a gennaio. Con lo sfondo delle strategie di Spalletti e la sfida con la Juventus, la società nerazzurra deve valutare le scelte più opportune, mentre si fanno sempre più insistenti le voci sulla cessione di Frattesi.

calciomercato inter cedere o aspettare il bivio juve a gennaio con i cugini nerazzurri le ultime sulla cessione di frattesi

© Internews24.com - Calciomercato Inter, cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime sulla cessione di Frattesi

Inter News 24 Calciomercato Inter, Spalletti chiede rinforzi in mediana: Comolli deve scegliere tra investimento pesante e alternative a rischio. Spendere o non spendere. È questo il vero nodo che la Juventus dovrà sciogliere nelle prossime settimane, a ridosso dell’apertura del mercato invernale. Una sessione che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà almeno un nuovo centrocampista alla corte di Luciano Spalletti, alle prese con una batteria di interpreti ridotta e poco compatibile con le idee tattiche del nuovo corso bianconero. Il messaggio arrivato dal campo è stato chiaro e ha convinto anche Damien Comolli: l’errore dell’estate non può essere ripetuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, cedere o aspettare? Il bivio Juve a gennaio con i cugini nerazzurri! Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Inter, Bargiggia: “Clamoroso scambio tra Inter e Juve a Gennaio”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati

Video CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati

Inter, missione compiuta: 47 milioni dalle plusvalenze senza cedere i big - Erano loro i principali indiziati alla cessione qualche settimana fa, quando l'Inter si trovò di fronte la montagna dei 40 ... calciomercato.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.