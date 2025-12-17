Calciomercato Inter Bastoni e quello che sarà il futuro a gennaio Ecco le ultime indiscrezioni nerazzurre
Il calciomercato dell'Inter si concentra su Alessandro Bastoni, considerato incedibile dalla società nerazzurra. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il difensore centrale, classe 1999, continuerà a vestire la maglia dell'Inter almeno fino a gennaio, mantenendo il suo ruolo chiave nel progetto nerazzurro.
Calciomercato Inter: Bastoni incedibile, futuro nerazzurro blindato. La situazione attuale Il Calciomercato Inter si infiamma sulle tracce di Alessandro Bastoni, ma il difensore centrale mancino classe 1999 resta assolutamente incedibile per la società di via della Liberazione. Nelle ultime settimane, il nome dell’azzurro è stato accostato con insistenza al Barcellona, club spagnolo che avrebbe manifestato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Lazio, Mandas e quello che sarà il suo futuro da gennaio in avanti. La situazione attuale
Leggi anche: Calciomercato Juventus, ecco il grande obiettivo per il centrocampo del futuro! Tentativo a gennaio? La rivelazione non lascia dubbi
Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona - Bastoni e il tentativo del Barcellona in vista del prossimo calciomercato estivo. calciomercato.it
Mercato Inter, nuovo tentativo di una big per Alessandro Bastoni - Il Barcellona ha iniziato a muoversi in vista della prossima estate e la linea è chiara: non va ritoccato solamente l'attacco. sportal.it
Dalla Spagna - Inter, il Barcellona contatta Bastoni: sondaggi in corso, tutta la verità - Dalla Spagna arriva la notizia che Bastoni sia nella lista del Barcellona: la situazione. msn.com
Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.