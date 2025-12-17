Calciomercato Inter Bastoni e quello che sarà il futuro a gennaio Ecco le ultime indiscrezioni nerazzurre

Il calciomercato dell'Inter si concentra su Alessandro Bastoni, considerato incedibile dalla società nerazzurra. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il difensore centrale, classe 1999, continuerà a vestire la maglia dell'Inter almeno fino a gennaio, mantenendo il suo ruolo chiave nel progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter: Bastoni incedibile, futuro nerazzurro blindato. La situazione attuale Il Calciomercato Inter si infiamma sulle tracce di Alessandro Bastoni, ma il difensore centrale mancino classe 1999 resta assolutamente incedibile per la società di via della Liberazione. Nelle ultime settimane, il nome dell’azzurro è stato accostato con insistenza al Barcellona, club spagnolo che avrebbe manifestato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

