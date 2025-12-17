Calciomercato i peggiori acquisti estivi della Serie A | c’è anche Estupinan del Milan

L'estate 2023 ha visto numerosi movimenti di mercato in Serie A, ma non tutti gli acquisti si sono rivelati azzeccati. Tra le sorprese meno positive figura anche Pervis Estupinan, arrivato dal Brighton al Milan, ma finito tra i peggiori trasferimenti di questa sessione estiva. Ecco una panoramica dei peggiori acquisti delle squadre di Serie A.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, i peggiori acquisti estivi della Serie A: c'è anche Estupinan del Milan Pervis Estupinan, arrivato al Milan nel calciomercato estivo dal Brighton, tra i peggiori acquisti delle squadre di Serie A. La classifica. Nel corso dell'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si è parlato dei peggiori acquisti dell'ultima sessione estiva di calciomercato in Serie A. Nella classifica della 'Flop 5' figura anche Pervis Estupinan, classe 1998, laterale mancino ecuadoriano che il Milan ha prelevato dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi.

