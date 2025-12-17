Calciomercato Genoa ritorno di fiamma nei confronti di Mattia Perin? La situazione in casa rossoblu

Il calciomercato del Genoa riprende vigore, con Mattia Perin nuovamente sotto i riflettori. Dopo le voci di un possibile ritorno, i contatti con la Juventus si intensificano, alimentando l’interesse dei rossoblù. La situazione si fa sempre più calda, con il nome del portiere che torna a essere protagonista nel mercato di gennaio, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra ligure.

Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio - Perin Genoa, i rossoblù cercano un portiere e hanno sondato il giocatore della Juve: la risposta bianconera è negativa, non si muove a gennaio La strategia della Juventus per l’imminente sessione inve ... juventusnews24.com

Calciomercato Genoa: Piatek apre al ritorno - Il Genoa sicuramente non lo ha mai dimenticato ed ora potrebbe esserci la possibilità di un suo clamoroso ritorno. calcioline.com

MESSIAS GENOA ci siamo GUDMUNDSSON AL NAPOLI solo una voce De Winter, c'è anche il Lilla

#Fiorentina, #DeRossi chiama #Dzeko al #Genoa [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com

Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! Il Grifone sogna il ritorno del portiere bianconero: la Juve medita alla ricerca di cessioni per fare cassa - facebook.com facebook

