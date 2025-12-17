Calciomercato Genoa Norton-Cuffy sempre più ricercato da tutte le big italiane Una rivale prova il colpo!

Il calciomercato del Genoa si anima con Norton-Cuffy sempre più nel mirino delle grandi italiane. L'Inter si fa avanti, mentre i rossoblù osservano attentamente la situazione. Una possibile trattativa potrebbe ridisegnare gli equilibri di mercato, con il difensore giovane e promettente al centro delle attenzioni delle principali pretendenti. Gli aggiornamenti sulle mosse di gennaio promettono di riservare sorprese e colpi di scena per gli appassionati.

Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy nel mirino dell’Inter, rossoblù osservano Il Calciomercato Genoa potrebbe intrecciarsi in modo significativo con le strategie dell’Inter in vista della sessione invernale. L’infortunio e la successiva operazione di Denzel Dumfries hanno infatti aperto una vera e propria emergenza sulla corsia destra nerazzurra, costringendo il club milanese a valutare nuove soluzioni già a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

