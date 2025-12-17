Calciomercato Fiorentina ritorno di fiamma per Tessmann La situazione intorno al centrocampo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina si prepara a rinforzare il proprio centrocampo con un ritorno di fiamma: Tessmann. Mentre il calciomercato invernale si avvicina, i viola intensificano le strategie per rafforzare la rosa, con particolare attenzione alle zone nevralgiche del campo. L'obiettivo è consolidare la squadra e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

calciomercato fiorentina ritorno di fiamma per tessmann la situazione intorno al centrocampo

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per Tessmann. La situazione intorno al centrocampo

Calciomercato Fiorentina: centrocampo al centro delle strategie di gennaio Il Calciomercato Fiorentina inizia a entrare nel vivo e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, la dirigenza viola si prepara a intervenire in maniera concreta per rinforzare la rosa. Mai come quest’anno il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un passaggio chiave per la stagione della Fiorentina, chiamata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Calciomercato Juve, possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo a centrocampo: i bianconeri ci riproveranno già a gennaio! Il nome

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Milinkovic-Savic idea concreta per gennaio, possibile ritorno di fiamma per Hjulmand

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A, Calciomercato Fiorentina – Clamoroso ritorno in vista?; Fiorentina-Gudmundsson, addio possibile già a gennaio. E se rispuntasse l’Inter?; Serie B, Calciomercato Spezia – Clamoroso ritorno di fiamma sul mercato; Calciomercato.com: ritorno di fiamma della Fiorentina per Tessmann, contatti anche per Martel.

calciomercato fiorentina ritorno fiammaCalciomercato Fiorentina, Vanoli prepara una rivoluzione: Goretti ha individuato i primi due acquisti per gennaio. Le possibili mosse del club Viola - Calciomercato Fiorentina, la dirigenza Viola si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Vanoli e nel mirino sono finiti due giocatori. calcionews24.com

Calciomercato.com: ritorno di fiamma della Fiorentina per Tessmann, contatti anche per Martel - Kvaratskhelia lo scorso gennaio si è trasferito al PSG per circa 70 milioni lasciando il Napoli di Antonio Conte, un trasferimento fortemente voluto dal calciatore georgiano. msn.com

calciomercato fiorentina ritorno fiammaCalciomercato Fiorentina, tris di acquisti per la risalita: c’è Boga - La Fiorentina sta cercando una via d’uscita da un avvio di stagione disastroso, con soli 6 punti ... fantamaster.it

Joe barone IKONÈ RESTA fiorentina spaceviola seriea acffiorentina calciomercato roma

Video Joe barone IKONÈ RESTA fiorentina spaceviola seriea acffiorentina calciomercato roma

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.