Calciomercato estero Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop | Periodo durissimo ma sono pronto a ripartire e dare tutto
Dopo un anno di inattività e lo svincolo dall'Arsenal, Takehiro Tomiyasu riparte dalla Eredivisie con l’Ajax. L’ex Bologna si presenta pronto a riscattarsi e a dimostrare il suo valore, affrontando una nuova sfida nel calciomercato estero.
Calciomercato estero, Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop che lo ha portato a svincolarsi dall’Arsenal È iniziata ufficialmente una nuova avventura per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese classe 1998, svincolatosi in estate dall’Arsenal, è un nuovo giocatore dell’Ajax, pronto a lasciarsi alle spalle dodici mesi complicatissimi lontano dal campo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato: Ziyech torna a casa! Il Wydad Casablanca accoglie il suo talento. L’ex Ajax riparte dal Marocco
Leggi anche: Calciomercato estero, Gallagher via dall’Atletico? Il centrocampista alimenta le voci del passaggio allo United: «Minutaggio? Non sono soddisfatto»
Tomiyasu riparte dall'Ajax: "Un intero anno fermo, ho lavorato tanto per tornare più forte" - Il difensore giapponese, dopo dodici mesi difficili lontano dal campo, è. tuttomercatoweb.com
L'ex Bologna Tomiyasu riparte dall'Olanda: ufficiale la firma con l'Ajax da svincolato - Il difensore ex Bologna si era ritrovato svincolato dall'Arsenal in estate a causa di un brutto infortunio e, all'età di 27 anni, ... msn.com
OCCHIO ALLE CESSIONI! Oltre agli acquisti, il Milan è attento a offerte "imprevedibili" dall'estero. #Milan #Calciomercato #Bartesaghi #Gazzetta #Transfers - facebook.com facebook
Oltre il #Pisa e l'estero anche #Como e #Atalanta seguono Ghedjemis. Il Frosinone però vuole tenerlo in Ciociaria fino a giugno! Sarà un gennaio frizzante dove non va esclusa un'operazione stile #Gatti- #Juventus #calciomercato #serieb x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.