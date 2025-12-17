Calciomercato estero Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop | Periodo durissimo ma sono pronto a ripartire e dare tutto

Dopo un anno di inattività e lo svincolo dall'Arsenal, Takehiro Tomiyasu riparte dalla Eredivisie con l’Ajax. L’ex Bologna si presenta pronto a riscattarsi e a dimostrare il suo valore, affrontando una nuova sfida nel calciomercato estero.

Calciomercato estero, Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop che lo ha portato a svincolarsi dall’Arsenal È iniziata ufficialmente una nuova avventura per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese classe 1998, svincolatosi in estate dall’Arsenal, è un nuovo giocatore dell’Ajax, pronto a lasciarsi alle spalle dodici mesi complicatissimi lontano dal campo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

