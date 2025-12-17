Calciomercato Cagliari i sardi interessati ad un calciatore del Como | già chieste le informazioni Le ultime sulla possibile trattativa
Il Calciomercato Cagliari si fa sempre più intenso, con i sardi pronti a mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la rosa. Dopo aver sondato diverse piste, l’attenzione si concentra su un calciatore del Como, con le prime richieste di informazioni già effettuate. La dirigenza rossoblù valuta attentamente le opportunità per rafforzare la squadra in vista della sessione invernale, puntando a migliorare le prestazioni complessive.
Calciomercato Cagliari, i sardi iniziano a fare sul serio per rinforzare la rosa. Il nome nuovo finito nel mirino dei sardi sarebbe quello di Dossena Il calciomercato del Cagliari entra in una fase di attenta valutazione in vista della sessione invernale, con la dirigenza rossoblù pronta a muoversi per rinforzare una rosa che necessita di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Como-Cagliari, Fabregas insegue l'Europa contro i sardi in crisi: pronostico
Leggi anche: Calciomercato Juve, si accende ancora il duello con l’Inter. Non solo Giovane: bianconeri e nerazzurri interessati allo stesso calciatore. Cosa sta succedendo, gioca in Serie A
Mazzitelli rimane a Cagliari. La decisione di mercato del club.
Calciomercato Cagliari, ritorno di fiamma per un difensore! Ma la concorrenza non manca: ecco le novità - Calciomercato Cagliari, il club rossoblù segue un obiettivo per la difesa già visionato questa estate ma non manca la concorrenza Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il Cagliari inizia a muove ... cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari, l’infortunio di Felici può far tornare un ex rossoblù: cosa filtra - Calciomercato Cagliari, l’infortunio di Mattia Felici potrebbe far tornare in Sardegna un calciatore che ha già vestito la maglia del team rossolbù La finestra di mercato invernale si avvicina e, con ... cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari, sono cambiate le priorità dei sardi: ecco i primi obiettivi per rinforzare la rosa di Pisacane - L’obiettivo è comunque lo stesso: rinforzare la rosa Il calciomercato del Cagliari si prepara a entrare nel vivo c ... calcionews24.com
ULTIME NOTIZIE DI MERCATO CAGLIARI PRONTO A PORTARE IN SARDEGNA UN ATTACCANTE TOP CAGLIARI NEWS
"La sessione invernale di calciomercato si avvicina e anche il Cagliari, attraverso il Direttore sportivo Guido Angelozzi, si guarda intorno per rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato." "Calciomercato Cagliari, gennaio si avvicina: diversi no - facebook.com facebook
#Calciomercato #Cagliari La strategia dei sardi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.