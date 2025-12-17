Calciomercato Atalanta questo giocatore resterà alla corte di Palladino fino a giugno | la decisione è praticamente presa E c’è un motivo preciso
L'Atalanta ha deciso: Musah resterà in nerazzurro fino a giugno, consolidando il suo ruolo sotto la guida di Palladino. La scelta, ormai quasi definitiva, nasce da motivi regolamentari e strategici, garantendo continuità e stabilità alla squadra. Un aggiornamento importante per i tifosi e gli addetti ai lavori, che evidenzia l’importanza del calciatore nel progetto della Dea per la seconda parte della stagione.
Calciomercato Atalanta, Musah è destinato a continuare con la Dea fino al termine della stagione anche per questioni di regolamento. I dettagli Il tema calciomercato dell’Atalanta si arricchisce di nuove valutazioni interne che riguardano Yunus Musah, centrocampista statunitense arrivato a Bergamo in prestito dal Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
