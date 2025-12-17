Calcio Uisp Ferruzza e Casa Culturale restano ancora imbattute

Nella penultima giornata della regular season della Serie A1 del Campionato Uisp Empolese Valdelsa, Ferruzza e Casa Culturale confermano la loro imbattibilità, avanzando verso le fasi finali. Con risultati importanti e una distanza di soli due punti, le due squadre si preparano a concludere il percorso di qualificazione in vista dello scudetto.

Penultima giornata della regular season della Serie A1 del Campionato Uisp Empolese Valdelsa, prima di accedere alle fasi finali valevoli per l’assegnazione dello scudetto: ritengono l’imbattibilità Ferruzza (3-0 al Gavena) e Casa Culturale (3-1 sull’Usap), con le due compagini ancora divise da due punti. Si registra inoltre un perentorio 6-0 dell’ Unione Valdelsa sulla Limitese. In Serie A2, nel girone A, stasera chiuderà il turno Montaione-Molinese; nel girone B, invece, il big match tra 4 Mori e Le Cerbaie va agli ospiti, che con uno 0-2 agganciano il terzo posto. Ecco il quadro completo. Serie A1 – Unione Valdelsa 6-0 Limitese; Ferruzza 3-0 Gavena; Computer Gross 3-1 Fibbiana; Real Isola 3-0 Martignana; Scalese 1-1 Massarella; Rosselli 2-1 Vitolini; Casa Culturale 3-1 Usap. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

