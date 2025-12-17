Calcio Serie C La Pianese conferma il cammino positivo Palmi | Buon contributo dai portieri

La Pianese si prepara all’ultima sfida dell’anno contro la Ternana, consolidando un cammino positivo in Serie C. Dopo il pareggio con la Juve Next Gen, la squadra si mostra determinata a proseguire il suo percorso di crescita, con particolare attenzione al contributo dei portieri, come sottolineato da Palmi.

Dopo il bel pareggio sul campo della Juve Next Gen, la Pianese è pronta ad accogliere, per l’ultima partita dell’anno e del girone di andata, la Ternana. Da due gare, le zebrette, non prendono gol, merito di tutta la squadra, ma anche di chi difende la porta con grandi impegno e abnegazione. "Sono molto orgoglioso del reparto – ha detto Giacomo Palmi (nella foto), allenatore dei portieri bianconero –, composto da professionisti, ragazzi seri e preparati. Li vedo lavorare e crescere ogni giorno: veniamo da due clean sheet consecutivi e, in generale, quest’anno le partite senza subire gol non sono mancate: il merito va attribuito a come difendono gli undici in campo, al modo in cui stanno, in campo, e a come mister Birindelli insieme allo staff prepara la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

