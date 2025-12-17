Calcio Seconda | che giornata per le pisane

La tredicesima giornata del girone G di Seconda Categoria porta grandi soddisfazioni alle squadre pisane, che hanno registrato risultati importanti e momenti di entusiasmo. Le partite di questa giornata hanno evidenziato il forte impegno delle squadre locali, contribuendo a creare un clima di entusiasmo e competitività nel movimento calcistico della regione.

Pisa 16 dicembre 2025 – La tredicesima giornata del girone di andata del girone G di Seconda Categoria fa esultare molte compagini pisane. Una giornata che ha visto quindici reti realizzate, due vittorie interne, due pareggi e ben quattro successi esterni. Il risultato di giornata è senza dubbio la roboante vittoria del Pontasserchio di mister Tocchini contro la capolista Crespina: la squadra si impone 3 – 0 con le reti di Braccini, Baldacci e Bonamici e rimanda acasa la capolista agganciata a quota trenta punti dal Corazzano che ha vinto la difficile sfida a Calci contro La Corte. Pontasserchio sesto con diciotto punti, La Corte che rimane al quinto posto con venti.

