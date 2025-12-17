Calcio Napoli problema Olivera alla vigilia della Supercoppa | a sinistra pronto Spinazzola

Il Calcio Napoli affronta l'importante sfida della Supercoppa contro il Milan con alcune incognite, tra cui il problema fisico di Mathias Olivera. L'uruguaiano non si è allenato a Riad a causa di un affaticamento al polpaccio e la sua presenza in campo è in dubbio. Al suo posto, potrebbe scendere in campo Leonardo Spinazzola, pronto a prendere una maglia da titolare.

Mathias Olivera non prenderà parte alla rifinitura di Riad a causa di un affaticamento al polpaccio. L’uruguaiano del Calcio Napoli è in forte dubbio per la semifinale di Supercoppa contro il Milan: Spinazzola verso una maglia da titolare. Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan. Mathias Olivera . 🔗 Leggi su 2anews.it

