Calcio in lutto è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni

Il calcio italiano si stringe nel dolore per la scomparsa di Eugenio Perico, figura amata e stimata nel mondo del pallone. Con i suoi 74 anni, festeggiati lo scorso ottobre, lascia un ricordo indelebile tra tifosi e addetti ai lavori. La sua passione e il suo contributo resteranno vivi nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato.

Il calcio italiano piange Eugenio Perico, morto oggi all'età di 74 anni, compiuti lo scorso 15 ottobre. L'ex calciatore era malato da tempo. Difensore solido e affidabile, ha legato gran parte della sua carriera ai colori di Atalanta e Ascoli, diventando una figura di riferimento tra gli anni Settanta e Ottanta. Con l'Atalanta Perico disputò complessivamente 173 partite, mettendo a segno.

