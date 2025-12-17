Calcio il PSG vince la Coppa Intercontinentale | Flamengo sconfitto ai rigori

Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale, scrivendo la storia come prima squadra francese a vincerla. In una sfida emozionante contro il Flamengo, i parigini prevalgono ai rigori dopo una partita combattuta. L'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan ha assistito a un trionfo memorabile, segnando un nuovo capitolo nel calcio internazionale.

Il PSG è la prima squadra francese a vincere la Coppa Intercontinentale di calcio: i transalpini, che succedono al Real Madrid, superano all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, in Qatar, i brasiliani del Flamengo, sconfitti per 3-2 dopo i calci di rigore. Si erano chiusi sull’1-1 sia i tempi regolamentari che i supplementari. Nel primo tempo il PSG spinge sin dall’inizio ed al 9? va in gol con Fabian Ruiz, ma la revisione al VAR evidenzia la posizione di fuorigioco che vanifica la marcatura. I transalpini passano in vantaggio al 38? con Kvaratskhelia, e questa volta la rete viene convalidata, mandando i francesi al riposo sull’1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

