Calcio FIFA montepremi record per i Mondiali | 727 mln di dollari

Il mondo del calcio si prepara a vivere un'edizione storica dei Mondiali, con un montepremi record di 727 milioni di dollari approvato dalla FIFA. La decisione, presa a Doha, promette un impatto significativo sul panorama sportivo globale, segnando un nuovo standard di investimenti e opportunità per nazioni e atleti. Un momento di grande fermento e attesa per gli appassionati di tutto il mondo.

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Consiglio della FIFA, riunito a Doha, ha approvato un contributo finanziario senza precedenti da 727 milioni di dollari da distribuire dopo la Coppa del Mondo 2026. La fetta più consistente? 655 milioni? sarà destinata ai premi sportivi per le 48 nazionali partecipanti, con un incremento del 50% rispetto all’edizione precedente. Il nuovo schema di distribuzione premia l’ampliamento del torneo e garantisce un sostegno economico significativo a tutte le federazioni qualificate. Le squadre eliminate nella fase a gironi (dal 33° al 48° posto) riceveranno 9 milioni di dollari ciascuna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Mondiali 2026, montepremi record: 50 milioni di dollari alla Nazionale campione del mondo Leggi anche: L’Italia del volley supera calcio e pallanuoto! Record solitario di Mondiali vinti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un Mondiale da sogno: 727 milioni di dollari in palio!; Supercoppa, montepremi record: ecco quanto guadagna chi la vince; Fifa The Best 2025, tutti i premiati: Dembelé miglior giocatore; Supercoppa italiana, l’oro d’Arabia: montepremi da record. Arrivano Chiellini e Buffon. Mondiali 2026, montepremi record: 50 milioni di dollari alla Nazionale campione del mondo - La FIFA approva un montepremi record per i Mondiali 2026: 727 milioni di dollari complessivi e 50 milioni alla Nazionale campione del mondo. sportface.it

Mondiali 2026, ecco il montepremi da record. E la nazionale campione riceverà una cifra incredibile! - L'11 giugno 2026, Canada, Stati Uniti e Messico apriranno i cancelli all'edizione più ricca del mondiale. tuttosport.com

Calcio, FIFA, montepremi record per i Mondiali: 727 mln di dollari - Più ricchi i premi per il podio: 27 milioni alla quarta classificata, 29 milioni alla terza, 33 milioni alla finalista sconfitta. msn.com

