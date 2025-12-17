Calcio è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Eugenio Perico, icona del calcio italiano e simbolo di dedizione e passione. Aveva 74 anni e nel corso della sua carriera ha lasciato un’impronta indelebile nelle tifoserie di Atalanta e Ascoli. La sua memoria rimarrà viva nel cuore di tutti gli appassionati che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo come giocatore e uomo.

© Ilgiorno.it - Calcio, è morto Eugenio Perico: aveva 74 anni. È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta Bergamo, 17 dicembre 2025 – È morto oggi a 74 anni, compiuti lo scorso 15 ottobre, Eugenio Perico, ex giocatore di Atalanta e Ascoli degli anni Settanta e Ottanta. Era malato da tempo. Con l'Atalanta giocò 173 partite con 2 gol nella stagione 1970-1971 e poi dal 1981 fino al ritiro nel 1987, mentre con l'Ascoli totalizzò 271 presenze e 9 reti, giocando anche con Cremonese e Spezia. Perico, nativo di Curno, vicino a Bergamo, era tornato in Bergamasca nel 1981 scendendo di due categorie per aiutare la squadra a risalire dalla serie C1 fino alla serie A. Dopo aver lasciato il calcio giocato, iniziò ad allenare nelle giovanili atalantine, vincendo cinque titoli italiani coi Giovanissimi Nazionali, ora Under 15, nel 2002, 2004, 2005 e 2008. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Morto Lorenzo Buffon, aveva 95 anni: calcio italiano in lutto, è stato uno dei più grandi portieri della storia Leggi anche: È morto Eugenio Perico: ex calciatore e allenatore dell’Atalanta, aveva 74 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calcio, è morto Eugenio Perico: aveva 74 anni. È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta - Dopo aver lasciato il calcio giocato, iniziò ad allenare nelle giovanili atalantine, vincendo cinque titoli italiani coi Giovanissimi Nazionali, ora Under 15, nel 2002, 2004, 2005 e 2008 ... ilgiorno.it

Calcio in lutto, è morto Eugenio Perico: aveva 74 anni - Il calcio italiano piange Eugenio Perico, morto oggi all’età di 74 anni, compiuti lo scorso 15 ottobre. gazzettadelsud.it

Lutto nel mondo del calcio bergamasco, è morto Eugenio Perico - Nella giornata di mercoledì 17 dicembre è venuto a mancare Eugenio Perico. ecodibergamo.it

Notti Magiche - Clip Il brunch da Saponaro

Calcio sotto choc, schianto in auto: morto il campione. Cordoglio generale - facebook.com facebook

Morto Mario Marconi: calcio toscano in lutto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.