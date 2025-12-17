Calcio è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Eugenio Perico, icona del calcio italiano e simbolo di dedizione e passione. Aveva 74 anni e nel corso della sua carriera ha lasciato un’impronta indelebile nelle tifoserie di Atalanta e Ascoli. La sua memoria rimarrà viva nel cuore di tutti gli appassionati che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo come giocatore e uomo.

© Ilgiorno.it - Calcio, è morto Eugenio Perico: aveva 74 anni. È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta

Bergamo, 17 dicembre 2025 –  È morto oggi a 74 anni, compiuti lo scorso 15 ottobre, Eugenio Perico, ex giocatore di Atalanta e Ascoli degli anni Settanta e Ottanta. Era malato da tempo. Con l'Atalanta giocò 173 partite con 2 gol nella stagione 1970-1971 e poi dal 1981 fino al ritiro nel 1987, mentre con l'Ascoli totalizzò 271 presenze e 9 reti, giocando anche con Cremonese e Spezia. Perico, nativo di Curno, vicino a Bergamo, era tornato in Bergamasca nel 1981 scendendo di due categorie per aiutare la squadra a risalire dalla serie C1 fino alla serie A. Dopo aver lasciato il calcio giocato, iniziò ad allenare nelle giovanili atalantine, vincendo cinque titoli italiani coi Giovanissimi Nazionali, ora Under 15, nel 2002, 2004, 2005 e 2008. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

