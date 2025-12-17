Calcio Dilettanti | Mobilieri volano
Nel campionato di Promozione, i dilettanti continuano a regalare emozioni. Il Mobilieri si conferma in testa, mentre l’Urbino Taccola subisce una nuova sconfitta, battuta dal Ponte Buggianese di mister Falivena. Risultati che ridefiniscono la classifica e accendono la corsa verso le prime posizioni.
Pisa 16 dicembre 2025 – In Promozione cade ancora l’Urbino Taccola, battuto di misura (1 – 0) dal Ponte Buggianese di mister Falivena. Dopo quattordici giornate, solo quattro punti per la squadra di mister Argentesi, a meno quattro dal San Piero a Sieve penultimo. È una partita sofferta ma esaltante per i locali del Pontebuggianese: in dieci per un tempo, in nove per mezzora, i ragazzi di Falivena infliggono un altro duro colpo alle speranze dell'Urbino Taccola di salvarsi. Questo il tabellino. Ponte Buggianese: Matteucci, Fanti, Grasseschi (Lici), Zocco, Chelini, Bandoni, Fruzzetti (Iannello D. 🔗 Leggi su Lanazione.it
