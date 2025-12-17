La nazionale italiana di calcio a 5 si prepara per l’ultimo impegno ufficiale del 2025, affrontando la Finlandia in un’amichevole a Genzano. Con uno sguardo rivolto agli Europei di gennaio, il team di Samperi punta a chiudere l’anno con un risultato positivo, consapevole dei margini di crescita e delle possibilità di miglioramento in vista di un 2026 che si preannuncia da 7.5. Un passo importante verso traguardi ancora più ambiziosi.

© Oasport.it - Calcio a 5, Samperi verso Italia-Finlandia: “Un 2025 da 7.5. Abbiamo margini importanti verso gli Europei”

Il primo passo verso il 2026, l’ultimo impegno ufficiale del 2025. La nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a sfidare domenica sera – 21 dicembre alle ore 20, a Genzano – la Finlandia, in un’amichevole di preparazione in direzione dei prossimi Europei di gennaio. La squadra è al lavoro per ottenere una vittoria contro i nordici, con il ct Salvo Samperi che ha fatto un bilancio e ha tracciato il punto della situazione attuale degli azzurri. Al sito ufficiale della Divisione Calcio a 5, il tecnico ha affermato: “Sono felice di questo 2025, di come la squadra sta crescendo e ovviamente della qualificazione all’Europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Calcio a 5: Italia femminile verso i Mondiali 2025. Decise le date dei raduni verso il torneo iridato

Leggi anche: Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Verso Italia-Finlandia: sold out al PalaCesaroni di Genzano. Salvo Samperi: Un 2025 da 7,5. Ora chiudiamolo bene; Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi; Meta Catania, poker azzurro: il ct Samperi conferma Musumeci, Turmena e Pulvirenti; torna Podda; Prove tecniche di EURO 2026: Italfutsal, Samperi ne convoca 19 per il test match di Genzano contro la Finlandia.

Calcio a 5, Samperi verso Italia-Finlandia: “Un 2025 da 7.5. Abbiamo margini importanti verso gli Europei” - La nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a sfidare domenica sera - oasport.it