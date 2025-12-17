Calcio a 5 Samperi verso Italia-Finlandia | Un 2025 da 7.5 Abbiamo margini importanti verso gli Europei
La nazionale italiana di calcio a 5 si prepara per l’ultimo impegno ufficiale del 2025, affrontando la Finlandia in un’amichevole a Genzano. Con uno sguardo rivolto agli Europei di gennaio, il team di Samperi punta a chiudere l’anno con un risultato positivo, consapevole dei margini di crescita e delle possibilità di miglioramento in vista di un 2026 che si preannuncia da 7.5. Un passo importante verso traguardi ancora più ambiziosi.
Il primo passo verso il 2026, l’ultimo impegno ufficiale del 2025. La nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a sfidare domenica sera – 21 dicembre alle ore 20, a Genzano – la Finlandia, in un’amichevole di preparazione in direzione dei prossimi Europei di gennaio. La squadra è al lavoro per ottenere una vittoria contro i nordici, con il ct Salvo Samperi che ha fatto un bilancio e ha tracciato il punto della situazione attuale degli azzurri. Al sito ufficiale della Divisione Calcio a 5, il tecnico ha affermato: “Sono felice di questo 2025, di come la squadra sta crescendo e ovviamente della qualificazione all’Europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calcio a 5: Italia femminile verso i Mondiali 2025. Decise le date dei raduni verso il torneo iridato
Leggi anche: Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi
Verso Italia-Finlandia: sold out al PalaCesaroni di Genzano. Salvo Samperi: Un 2025 da 7,5. Ora chiudiamolo bene; Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi; Meta Catania, poker azzurro: il ct Samperi conferma Musumeci, Turmena e Pulvirenti; torna Podda; Prove tecniche di EURO 2026: Italfutsal, Samperi ne convoca 19 per il test match di Genzano contro la Finlandia.
Calcio a 5, Samperi verso Italia-Finlandia: “Un 2025 da 7.5. Abbiamo margini importanti verso gli Europei” - La nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a sfidare domenica sera - oasport.it
Verso Italia-Finlandia: sold out al PalaCesaroni di Genzano. Salvo Samperi: “Un 2025 da 7,5. Ora chiudiamolo bene” - Il 2025 dell’Italfutsal ha vissuto di molte emozioni, una montagna russa fatta di repentini ‘sali e scendi’, in cui si è passato da momenti di esaltazione a delusioni cocenti, ritrovando infine il sor ... divisionecalcioa5.it
Aiac Ragusa: il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 Samperi, ha tenuto un corso di approfondimento per gli allenatori - L'Associazione italiana allenatori calcio di Ragusa esprime la più grande soddisfazione per la straordinaria giornata di martedì, ... radiortm.it
La soddisfazione di mister Samperi al termine di Feldi Eboli-Doukas
Il raddoppio di Diego De Salvo Junior su Calcio di rigore per il momentaneo 2 a 0 dell' ASD San Pier Niceto contro la G.S. Don Peppino Cutropia Forza Samperi #nicetotv #sanpierniceto #forzasamperi #asdsanpierniceto #nuisemuusamperi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.