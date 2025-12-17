Cal approvato emendamento da 1 milione a sostegno dei Piccoli Comuni

Nell'Aula consiliare del Lazio si è tenuta una seduta importante per il futuro dei Piccoli Comuni, con l'approvazione di un emendamento da un milione di euro a loro sostegno. Questo momento rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle comunità locali e nel riconoscimento del ruolo fondamentale che queste realtà svolgono nel territorio laziale. Un segnale concreto di attenzione e impegno da parte delle istituzioni regionali.

Si è tenuta nell'Aula consiliare del Consiglio regionale del Lazio, una seduta destinata a segnare un passaggio storico nella vita del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (Cal). Un momento di particolare rilevanza istituzionale che certifica un cambio di passo concreto nel rapporto tra Regione e territori. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, nell'aula consiliare del Consiglio Regionale del Lazio, si è svolta una seduta destinata a segnare un passaggio storico per il Cal, con l'approvazione di un emendamento da 1 milione di euro per i piccoli comuni.

