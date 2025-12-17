Caivano insediato il Consiglio delle Bambine e dei Bambini Zangrillo | Supporto governativo prosegue con nuova amministrazione
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha partecipato il 17 dicembre alla cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio delle Bambine e dei Bambini presso l'Istituto Comprensivo "Parco Verde" di Caivano.
Caivano insediato Consiglio di bambine e bambini con il ministro Zangrillo
