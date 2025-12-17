Caduta rovinosa in via Giuliani | anziana finisce in ospedale
Oggi pomeriggio a Sondrio, un’anziana donna di oltre settant’anni è rimasta vittima di una caduta rovinosamente avvenuta in via Giuliani. L’incidente si è verificato intorno alle 17,30, causando preoccupazione tra i passanti e richiedendo l’intervento dei soccorsi. La donna è stata prontamente trasportata in ospedale, dove riceverà le cure necessarie.
Brutta caduta oggi attorno alle 17,30 per un'anziana donna ultra settantenne in via Giuliani a Sondrio.L'anziana si trovava all'altezza delle strisce pedonali di fronte al parcheggio del civico numero 2 in corrispondenza anche dei tre gradini che dalla pista ciclabile conducono proprio.
