Caduta rovinosa in via Giuliani | anziana finisce in ospedale

Oggi pomeriggio a Sondrio, un’anziana donna di oltre settant’anni è rimasta vittima di una caduta rovinosamente avvenuta in via Giuliani. L’incidente si è verificato intorno alle 17,30, causando preoccupazione tra i passanti e richiedendo l’intervento dei soccorsi. La donna è stata prontamente trasportata in ospedale, dove riceverà le cure necessarie.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.