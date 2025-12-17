Caduta la testa del bagaj della fontana ma non per colpa dei vandali

A Seregno, gli abitanti hanno scoperto che la testa del

Decapitato il bagaj del mangiabagaj, ma non per colpa dei vandali. Brutto risveglio per gli abitanti di Seregno che, nei giorni scorsi, hanno trovato l’amata fontana ubicata in piazza San Leonardo senza la testa del bagaj.In un primo momento in molti avevano ipotizzato che all’origine del danno. Monzatoday.it

caduta testa bagaj fontanaCaduta la testa del "bagaj" della fontana (ma non per colpa dei vandali) - Scartata l'ipotesi dell'atto vandalico anche dopo la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ... monzatoday.it

