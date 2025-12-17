Cade nel vascone dei liquami e muore | tragedia nelle campagne di Bagnolo in Piano

Una tragedia si è consumata nelle campagne di Bagnolo in Piano, dove un uomo è morto dopo essere caduto nel vascone dei liquami. L'incidente, avvenuto davanti ai figli, si è verificato in pochi istanti, lasciando la comunità sconvolta. Un evento drammatico che ha coinvolto direttamente la famiglia, suscitando grande dolore e sgomento.

© Dayitalianews.com - Cade nel vascone dei liquami e muore: tragedia nelle campagne di Bagnolo in Piano ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente davanti ai figli. Il dramma si è consumato in pochi istanti e sotto gli occhi dei familiari. Nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre, Antonio Chiozzi, 85 anni, era uscito come faceva ogni giorno per andare a prendere il latte nella stalla dell’azienda agricola di famiglia, in via Bassa a San Michele, nelle campagne di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Per cause ancora in fase di accertamento, una grata esterna si sarebbe mossa improvvisamente, urtando il piede dell’anziano e facendolo perdere l’equilibrio. L’uomo è così precipitato in un vascone dei liquami profondo quasi tre metri, con oltre un metro e mezzo di sostanza organica all’interno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Leggi anche: Ragazza di 14 anni cade dal nono piano di un palazzo e muore: tragedia a Torino Leggi anche: Tragedia Marcianise, dodicenne cade dal secondo piano della scuola e muore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 27122019 CADE NELLA VASCA DEI LIQUAMI E MUORE, COMUNITA' SOTTO SHOCK Agricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli. Antonio gridava: “Aiuto, non ce la faccio” - Ha perso la vita Antonio Chiozzi, 85 anni, padre dei titolari: stava andando a prendere il latte n ... ilrestodelcarlino.it

Agricoltore cade nella vasca dei liquami e muore davanti ai figli. Le grida strazianti di Antonio: «Aiuto, non ce la faccio più» - Era uscito come ogni giorno, nel tardo pomeriggio, per andare a prendere il latte nella stalla dell’azienda agricola di famiglia, in via Bassa a ... msn.com

Tragedia a Bagnolo, nella frazione di San Michele della Fossa. Nel pomeriggio un agricoltore di 85 anni è scivolato all’interno del vascone. Inutili i tentativi per salvarlo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.