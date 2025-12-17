Cade in una vasca di liquami e muore tragedia in un'azienda agricola | il corpo trovato dai figli

Tragedia a Bagnolo di Piano, dove un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere caduto in una vasca di liquami nell'azienda agricola di famiglia. I figli, che gestiscono l'azienda, hanno scoperto il corpo dell'anziano, sconvolgendo l'intera comunità. Un incidente che ha suscitato grande dolore e preoccupazione per le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Agricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli. Antonio gridava: “Aiuto, non ce la faccio” - Ha perso la vita Antonio Chiozzi, 85 anni, padre dei titolari: stava andando a prendere il latte n ... ilrestodelcarlino.it

Questa mattina è morto Kshamenk. L'ultima orca in cattività dell'Argentina. Aveva 35 anni. In libertà avrebbe potuto viverne 70. Nel 1992, a soli 4 anni, fu strappato all'oceano e portato al Mundo Marino. Ha trascorso 33 anni in una vasca minuscola. Nel 2000 - facebook.com facebook

