Cade in una vasca di liquami e muore tragedia in un'azienda agricola | il corpo trovato dai figli
Tragedia a Bagnolo di Piano, dove un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere caduto in una vasca di liquami nell'azienda agricola di famiglia. I figli, che gestiscono l'azienda, hanno scoperto il corpo dell'anziano, sconvolgendo l'intera comunità. Un incidente che ha suscitato grande dolore e preoccupazione per le condizioni di sicurezza sul lavoro.
A Bagnolo di Piano un uomo di 85 anni è caduto in una vasca dei liquami ed è morto. A trovare il corpo sono stati i figli, proprietari dell'azienda agricola dove è avvenuta la tragedia.
27122019 CADE NELLA VASCA DEI LIQUAMI E MUORE, COMUNITA' SOTTO SHOCK
Cade in una vasca di liquami e muore, tragedia in un’azienda agricola: il corpo trovato dai figli - Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 16 dicembre, a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo di 85 anni è caduto in una vasca dei liquami ed è morto. fanpage.it
Agricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli. Antonio gridava: “Aiuto, non ce la faccio” - Ha perso la vita Antonio Chiozzi, 85 anni, padre dei titolari: stava andando a prendere il latte n ... ilrestodelcarlino.it
