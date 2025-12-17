Cade in una vasca di liquami e muore tragedia in un'azienda agricola | il corpo trovato dai figli

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Bagnolo di Piano, dove un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere caduto in una vasca di liquami nell'azienda agricola di famiglia. I figli, che gestiscono l'azienda, hanno scoperto il corpo dell'anziano, sconvolgendo l'intera comunità. Un incidente che ha suscitato grande dolore e preoccupazione per le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Immagine generica

A Bagnolo di Piano un uomo di 85 anni è caduto in una vasca dei liquami ed è morto. A trovare il corpo sono stati i figli, proprietari dell'azienda agricola dove è avvenuta la tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Agricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli. Antonio gridava: “Aiuto, non ce la faccio”

Leggi anche: Colpita dal calcio di un cavallo, muore ragazza di 24 anni in un’azienda agricola vicino Cuneo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

27122019 CADE NELLA VASCA DEI LIQUAMI E MUORE, COMUNITA' SOTTO SHOCK

Video 27122019 CADE NELLA VASCA DEI LIQUAMI E MUORE, COMUNITA' SOTTO SHOCK

cade vasca liquami muoreCade in una vasca di liquami e muore, tragedia in un’azienda agricola: il corpo trovato dai figli - Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 16 dicembre, a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo di 85 anni è caduto in una vasca dei liquami ed è morto. fanpage.it

cade vasca liquami muoreAgricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli. Antonio gridava: “Aiuto, non ce la faccio” - Ha perso la vita Antonio Chiozzi, 85 anni, padre dei titolari: stava andando a prendere il latte n ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.