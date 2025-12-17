Csinistra | opposizioni ancora divise Conte ' troveremo sintesi' e Schlein applaude**

Le opposizioni in Italia continuano a dimostrare una certa frammentazione, mentre Giuseppe Conte si mostra fiducioso nel trovare una sintesi. Nel frattempo, Elly Schlein, ancora carica dall’intervento in aula, si concede un momento di confronto con i cronisti, testimoniando la vivacità del panorama politico. La scena politica si mantiene dinamica, con tensioni e speranze di unità che si intrecciano nel dibattito pubblico.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Elly Schlein ha ancora addosso l'adrenalina dell'intervento in aula quando si ferma a parlare con i cronisti. "Se sono soddisfatta? Sì, assolutamente. Quando li mettiamo davanti ai problemi reali, vanno in tilt". Nel capanello tra i parlamentari c'è chi ironizza sui decibel di Galeazzo Bignami. "Ci siamo messi a fare il coro 'Foti, Foti'. Aridateci lui!". Chi sulla replica di Meloni all'attacco di Schlein sul carovita e i frigoriferi vuoti degli italiani. "Ha parlato di dati della Fao, la fame nel mondo? Mah.". Passa Nicola Fratoianni. "Bravo Nicola, grande intervento iper federalista", gli dice Schlein e il leader di Sinistra Italiana: "Ma io sono un europeista convinto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

