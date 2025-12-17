Busto Arsizio scritta Spara a Giorgia compare davanti a sede del PD

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Busto Arsizio, una scritta minacciosa con la frase

Immagine generica

La frase, scritta con vernice nera, è comparsa mercoledì mattina. Accanto è stata disegnata una stella a cinque punte delle Brigate Rosse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: “Spara a Giorgia”: la scritta con firma BR sulla sede della Lega a Busto Arsizio

Leggi anche: ‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br su sede Lega di Busto Arsizio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spara a Giorgia, la scritta con la stella delle Br comparsa su un muro; Spara a Giorgia e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana; “Spara a Giorgia”, scritta minacciosa sulla sede della Lega a Busto Arsizio; Sui muri di una sede della Lega nel Varesotto compare la scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br.

busto arsizio scritta spara"Spara a Giorgia", nuova scritta a firma BR a Busto Arsizio: telecamere al setaccio per scovare i responsabili - Dopo il primo episodio registrato sul muro della sede della Lega, a poche ore di distanza l’inquietante messaggio ha fatto sua comparsa in viale della Repubblica, questa volta tracciato con vernice ne ... ilgiorno.it

busto arsizio scritta sparaBusto Arsizio, nuova scritta intimidatoria contro la premier: “Spara a Giorgia” e firma BR - La scritta “Spara a Giorgia” compare sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio, evocando simboli delle Brigate Rosse e suscitando allarme tra le istituzioni. notizie.it

busto arsizio scritta spara"Spara a Giorgia", seconda scritta intimidatoria nel Varesotto - Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa nella notte a Busto Arsizio (Varese). msn.com

Busto - Scritta BR, sindaco Hanno esagerato, fermiamoli

Video Busto - Scritta BR, sindaco Hanno esagerato, fermiamoli

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.