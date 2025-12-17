Buffon che elogia la Meloni ci ricorda che la politica non è tanto lontana dal calcio So Foot

Gianluigi Buffon, storico portiere della nazionale italiana, ha recentemente espresso ammirazione per Giorgia Meloni, sottolineando le somiglianze tra politica e calcio. So Foot analizza questa simpatia, evidenziando come l’ex portiere ora capo delegazione abbia elogiato la Premier nei giorni scorsi, ricordando che nel nostro paese i mondi sportivo e politico spesso si intrecciano.

© Ilnapolista.it - Buffon che elogia la Meloni, ci ricorda che la politica non è tanto lontana dal calcio (So Foot) “ In Italia, il Buffon di Giorgia Meloni “. È così che So Foot intitola un pezzo dedicato all’ex portiere e ora capo delegazione della Nazionale italiana, dopo gli elogi fatti alla Premier nei giorni scorsi. Buffon e il calcio non lontani dalla politica. Il portale francese scrive: Gianluigi Buffon ha espresso la sua ammirazione per Giorgia Meloni senza mezzi termini: «Rappresenta la nazione nel miglior modo possibile. È stata al governo per molto tempo, è un grande risultato». Il sostegno incondizionato e fondamentalmente sincero a Giorgia Meloni, fornito da Buffon, indiscutibilmente una delle leggende del calcio, dimostra un’indicazione dell’attuale atmosfera in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: La politica estera di Meloni è sempre ambigua, ma l’opposizione non sta tanto meglio Leggi anche: Buffon incorona Pio Esposito: «Lui una delle note più liete del nostro calcio, mi ricorda Toni. Ecco in cosa mi ha impressionato» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. NESTA dice la sua su ALLEGRI calcio shorts Gigi Buffon si schiera con Meloni ad Atreju, nel 2024 si era difeso dall'accusa di fascismo: "Io anarchico" - L'ex portiere della Juventus ha detto la sua anche su John Elkann e il futuro della Juve ... virgilio.it

Buffon e Ilaria D’Amico ospiti ad Atreju: “Gigi di destra? Un pensiero di gioventù espresso male. Meloni? Rivoluzionaria” - La giornalista spiega perché lei e il marito hanno deciso di partecipare alla kermesse di Fratelli d'Italia Ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in programma a Roma, ci saranno anche la giornal ... tpi.it

