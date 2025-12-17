Buffon che elogia la Meloni ci ricorda che la politica non è tanto lontana dal calcio So Foot
Gianluigi Buffon, storico portiere della nazionale italiana, ha recentemente espresso ammirazione per Giorgia Meloni, sottolineando le somiglianze tra politica e calcio. So Foot analizza questa simpatia, evidenziando come l’ex portiere ora capo delegazione abbia elogiato la Premier nei giorni scorsi, ricordando che nel nostro paese i mondi sportivo e politico spesso si intrecciano.
“ In Italia, il Buffon di Giorgia Meloni “. È così che So Foot intitola un pezzo dedicato all’ex portiere e ora capo delegazione della Nazionale italiana, dopo gli elogi fatti alla Premier nei giorni scorsi. Buffon e il calcio non lontani dalla politica. Il portale francese scrive: Gianluigi Buffon ha espresso la sua ammirazione per Giorgia Meloni senza mezzi termini: «Rappresenta la nazione nel miglior modo possibile. È stata al governo per molto tempo, è un grande risultato». Il sostegno incondizionato e fondamentalmente sincero a Giorgia Meloni, fornito da Buffon, indiscutibilmente una delle leggende del calcio, dimostra un’indicazione dell’attuale atmosfera in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
