Dal 11 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Galleria Samonà di Padova ospita

© Padovaoggi.it - BUBBLE BOY planet B, mostra di Gloria Ballestrin alla Galleria Samonà

Dall’11 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, gli spazi espositivi della Galleria Samonà di via Roma ospitano la mostra di Gloria Ballestrin “Bubble Boy planet B”, realizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova e del Cesp (Centro Studi per la Scuola Pubblica del Veneto). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: “Il confine è un dettaglio”: mostra alla galleria Frame Ars Artes

Leggi anche: Galleria Farè omaggia l’artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Padova, Galleria Samonà. In mostra “Bubble Boy planet B”; BUBBLE BOY planet B, mostra di Gloria Ballestrin alla Galleria Samonà dall’11 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026; Gloria Ballestrin. Bubble Boy planet B.

Padova, Galleria Samonà. In mostra “Bubble Boy planet B” - Fino al 6 gennaio gli spazi espositivi della Galleria Samonà di via Roma a Padova ospitano la mostra di Gloria Ballestrin “BubbleBoy planet B”. difesapopolo.it