Bruxelles rallenta | addio allo stop totale ai motori termici dal 2035
Bruxelles cambia rotta sull’auto: il nuovo “pacchetto Automotive” dell’UE annulla lo stop totale ai motori termici dal 2035, introducendo incentivi per le mini elettriche europee e misure di flessibilità per una transizione più complessa del previsto. Un passo indietro che ridefinisce il futuro della mobilità sostenibile, offrendo nuove opportunità e sfide per il settore automobilistico.
L’Unione europea cambia strada sull’auto, retromarcia. Con il nuovo “pacchetto Automotive” presentato a Bruxelles salta lo stop totale ai motori termici dal 2035 e arrivano maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa e una serie di misure di flessibilità per accompagnare una transizione che si è rivelata più complessa del previsto. Una retromarcia politica che segna una vittoria per Italia e Germania, ma che apre anche nuove divisioni tra Stati membri e riaccende il dibattito sul futuro del Green Deal. Quel che è certo è che il 2035 non sarà più un muro invalicabile, ma negoziabile. 🔗 Leggi su Panorama.it
Auto, addio al "divieto totale" dei motori termici: Bruxelles ridisegna il 2035. Spazio a ibridi e carburanti sostenibili.
Bruxelles rallenta: addio allo stop totale ai motori termici dal 2035 - 90% emissioni, incentivi alle mini car elettriche europee e più flessibilità per le case automobilistiche.
Bruxelles verso l'addio allo stop al motore termico dal 2035. Previsti maxi-incentivi per le mini car elettriche - La Commissione europea dovrebbe presentare martedì 16 dicembre il pacchetto sull'automotive con una possibile svolta significativa rispetto all'impianto originario del Green Deal
Auto green, retromarcia di Bruxelles: benzina e diesel anche dopo il 2035 La Commissione Europea alla fine ha messo la firma sulla revisione dell'obiettivo di zero auto a benzina e diesel entro il 2035 con una proposta a ribasso rispetto alle regole già approv
