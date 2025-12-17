Bruxelles rallenta | addio allo stop totale ai motori termici dal 2035

Bruxelles cambia rotta sull’auto: il nuovo “pacchetto Automotive” dell’UE annulla lo stop totale ai motori termici dal 2035, introducendo incentivi per le mini elettriche europee e misure di flessibilità per una transizione più complessa del previsto. Un passo indietro che ridefinisce il futuro della mobilità sostenibile, offrendo nuove opportunità e sfide per il settore automobilistico.

L’Unione europea cambia strada sull’auto, retromarcia. Con il nuovo “pacchetto Automotive” presentato a Bruxelles salta lo stop totale ai motori termici dal 2035 e arrivano maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa e una serie di misure di flessibilità per accompagnare una transizione che si è rivelata più complessa del previsto. Una retromarcia politica che segna una vittoria per Italia e Germania, ma che apre anche nuove divisioni tra Stati membri e riaccende il dibattito sul futuro del Green Deal. Quel che è certo è che il 2035 non sarà più un muro invalicabile, ma negoziabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

Auto, addio al “divieto totale” dei motori termici: Bruxelles ridisegna il 2035. Spazio a ibridi e carburanti sostenibili.

