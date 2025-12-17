Brutte stronze Brigitte Macron denunciata per ingiuria da 343 militanti femministe

Una recente polemica scuote la scena politica e femminista francese, coinvolgendo Brigitte Macron e un gruppo di militanti femministe. L’associazione ‘Les Tricoteuses hystériques’ ha presentato una denuncia per ingiuria pubblica, dopo che la première dame aveva usato un’espressione forte nei confronti di alcune attiviste. Un episodio che apre un dibattito sulle parole e i limiti della libertà di espressione pubblica.

© Ilgiornale.it - "Brutte stronze". Brigitte Macron denunciata per ingiuria da 343 militanti femministe L'associazione femminista 'Les Tricoteuses hystériques' ha denunciato per "ingiuria pubblica" la première Dame di Francia, Brigitte Macron, che a inizio dicembre aveva bollato come "brutte stronze" un gruppo di militanti femministe che avevano interrotto uno spettacolo dell'umorista Ary Abittan alle Folies Bergères di Parigi. La denuncia è stata depositata nei giorni scorsi "a nome di 343 donne e associazioni che si dichiarano collettivamente e individualmente oltraggiate da quelle parole", ha riferito l'associazione fondata in seguito al processo di Mazan. "Il numero di 343 querelanti - precisa l'associazione - rappresenta una scelta simbolica e politica, in riferimento diretto al Manifesto delle 343", firmato nel 1971 da un gruppo di donne che rivelò di aver abortito malgrado fosse ancora vietato in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Brigitte Macron e quelle «brutte stronze» delle femministe Leggi anche: Brigitte Macron chiama le femministe "brutte stronze": la première dame (di nuovo) nella bufera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Brigitte Macron chiama le femministe brutte stronze: la première dame (di nuovo) nella bufera; Francia, bufera dopo l'insulto di Brigitte Macron alle attiviste; Francia, femministe contro Brigitte Macron: “Siamo tutte brutte stronze”; Brigitte Macron chiama “brutte stron*e” le femministe che contestano il comico Ary Abbittan. ‘Brutte stronze’, Brigitte Macron denunciata da 343 femministe - Le militanti dell’associazione ‘Les Tricoteuses hystériques’ vuole perseguire per ‘ingiuria pubblica’ la première Dame ... laregione.ch

Brigitte Macron denunciata per ingiuria dopo «brutte stronze» rivolte a femministe - Les Tricoteuses hystériques, insieme a 3Egales3 e Metoomedia, hanno sporto querela a nome di 343 donne per le parole pronunciate alle Folies Bergères ... laregione.ch

Brigitte Macron definisce “brutte st**nze” un gruppo di militanti femministe. Cosa è successo sabato sera alle Folies Bergère di Parigi - Brigitte Macron definisce "brutte stronze" un gruppo di militanti femministe. blitzquotidiano.it

Brigitte Macron dà delle brutte str ze alle femministe e in Francia scoppia la polemica Cosa è su

Non si placa la polemica in Francia: le femministe vogliono le scuse pubbliche di Brigitte Macron. La premiere dame le ha definite "brutte stronze". #ANSA - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.