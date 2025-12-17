Bruschette rape e vino | incontro tra tradizione e innovazione con Rosso Ramasola

Il 18 dicembre a Fasano, presso la sede Itet dell'Iiss

FASANO - Un racconto natalizio fatto di colore, appartenenza, innovazione e tradizione prenderà vita il 18 dicembre, alle 19:00, presso la sede Itet di via Attoma dell'Iiss "G. Salvemini" di Fasano. L'evento "Rosso Ramasola" rappresenta l'incrocio di molteplici percorsi progettuali caratterizzati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: “In Vino Veritas. Vitigni, vino e territorio tra tradizione e innovazione”

Leggi anche: “In Vino Veritas”: il territorio castiglionese tra storia, tradizione e innovazione vitivinicola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Aperitivo come piace a te. Scegli quello che ti fa venire voglia: bruschette fatte al momento, bruschettoni con burrata o rape, pizza appena sfornata, taglieri, stuzzicherie… Da Betty l’aperitivo non è uno solo: lo componi tu, e noi lo prepariamo come si deve. È il - facebook.com facebook