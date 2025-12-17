Brescia omicidio davanti al bar | ucciso a coltellate il barista Andrei Zakabluk

Un tragico episodio si è verificato a Brescia, dove il barista Andrei Zakabluk è stato ucciso a coltellate davanti a un bar. L'agguato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, mostra un momento di grande tensione e mistero. La vicenda sta suscitando grande attenzione e interrogativi sulla dinamica e le motivazioni dell'evento.

L'agguato ripreso dalle telecamere. È un'attesa silenziosa e inquietante quella immortalata dalle telecamere. L'uomo siede a un tavolino all'esterno del bar, una sigaretta tra le dita e il cellulare nell'altra mano, lo sguardo apparentemente distratto. Poi nota il passaggio del suo bersaglio, il barista Andrei Zakabluk, e tutto cambia. Si alza, lo segue per pochi metri, estrae un coltello e colpisce con violenza. Il 55enne cade a terra, riesce a tentare di rialzarsi per un attimo, ma crolla nuovamente sotto i fendenti. L'aggressore, Artenie Pirau, moldavo di 32 anni, torna quindi verso il locale, afferra una tanica di benzina e tenta di incendiare il bar.

Brescia, ucciso a coltellate davanti a un bar a Sarezzo: arrestato 32enne - La vittima, Andrei Zakabluk, è stata trasportata nell'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia, dove è deceduta. tg24.sky.it

Nei pressi di Brescia, fermato il presunto responsabile dell'omicidio di un 55enne, accoltellato fuori dal bar dove lavorava. - facebook.com facebook

In provincia di #Brescia un barista è stato ucciso a coltellate fuori dal bar dove lavorava. Fermato il presunto aggressore, l'accusa è omicidio aggravato. Si indaga sul movente. Al #Tg2Rai ore 13,00 #16dicembre x.com

