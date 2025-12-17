Brescia furto a supermercato e minacce di morte alla direttrice | arrestato nigeriano

Un uomo nigeriano è stato arrestato a Brescia dopo aver compiuto un furto in un supermercato e aver minacciato di morte la direttrice. Durante l’arresto, ha opposto resistenza colpendo gli agenti con calci e pugni e tentando di morderli. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze peggiori, portando all’arresto del soggetto.

Un uomo nigeriano è stato arrestato a Brescia dopo aver compiuto un furto in un supermercato e aver minacciato di morte la direttrice. L'uomo ha anche colpito gli agenti con calci e pugni, tentando persino di morderli, nel tentativo di sottrarsi all'arresto. Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dell'uomo, il Questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno.

