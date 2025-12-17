Brescia | Christmas Circus lo show di Natale
A Brescia arriva il Christmas Circus, uno spettacolo natalizio ricco di emozioni e adrenalina. Moto freestyle, equilibristi, acrobati e illusionisti si sfideranno sotto il grande tendone colorato, regalando un'esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia. Un evento imperdibile per vivere il Natale con spettacoli spericolati e magie sorprendenti.
Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato.E' davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla famosa compagnia di "GRAVITY", non casualmente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
spot Gravity CHRISTMAS CIRCUS BRESCIA
