Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 17 dicembre 2025
Ecco le principali notizie di Caserta del 17 dicembre 2025: un’operazione a Castel Volturno smaschera una rete di spaccio gestita da una famiglia romanì, il consiglio comunale di Aversa si confronta in un contesto di crisi politica e i carabinieri portano lo spirito natalizio nel reparto di Pediatria a Caserta. Questi eventi segnano un giorno ricco di sviluppi e emozioni nella provincia.
L'operazione a Castel Volturno con 7 arresti per la piazza di spaccio gestita da una famiglia di etnia “romanì”, il consiglio comunale dell'antivigilia nel pieno della crisi politica ad Aversa, i carabinieri che vestono i panni di Santa Claus per il Natale nel reparto di Pediatria a Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
