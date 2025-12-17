Negli ultimi anni, il profumo ha conquistato un ruolo centrale nel mondo della bellezza, trasformandosi da semplice accessorio a simbolo di identità e stile. La sua influenza sulle vendite e sulla percezione dei brand è cresciuta, attirando anche le nuove generazioni. Questo articolo esplora i brand di bellezza più amati e il ruolo fondamentale del profumo nel loro successo.

© Amica.it - Brand beauty più amati: è il profumo a influenzare le vendite

È innegabile: negli ultimi anni il profumo ha smesso di essere l’accessorio finale della nostra routine di bellezza per diventare un vero e proprio oggetto del desiderio (amatissimo e apprezzatissimo anche dalle nuove generazioni ). E forse, nel 2025, chiamarlo “oggetto” è riduttivo. Il profumo è identità, rappresentazione, racconto, cultura. I brand lo hanno compreso e lo stanno usando come leva strategica sotto diversi aspetti: da un lato, per definire ancora di più la propria brand awareness; dall’altro, per ottenere più profitti economici. Perché sì: il profumo è un racconto riconoscibile e condivisibile. 🔗 Leggi su Amica.it

