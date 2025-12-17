Braceria Corte Marconi | la carne protagonista indiscussa con qualità ricerca e atmosfera
Benvenuti alla Braceria Corte Marconi, dove la carne di alta qualità si combina con un’atmosfera accogliente e ricercata. Qui, ogni taglio racconta una storia di passione e attenzione, creando un’esperienza unica che coinvolge i sensi e il cuore. Un luogo dove il piacere di mangiare si trasforma in un momento speciale da ricordare.
Ci sono locali che ti conquistano per quello che mettono nel piatto, altri invece ti restano a mente per come ti fanno sentire. Corte Marconi, ad Acireale (piazza Guglielmo Marconi 16), riesce a coniugare entrambe le esperienze. Ci troviamo nel cuore del quartiere dove anni fa nasceva il mercato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Una Cena Experience per il Nuovo Menù di Braceria Corte Marconi.
