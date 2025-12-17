Botti sicuri | campagna di sensibilizzazione nella scuola media Giulio Cesare

Ogni dicembre, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Brindisi promuove la campagna

BRINDISI - Come ogni anno nel mese di dicembre l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Brindisi, entra nelle scuole per dare il proprio contributo sulla prevenzione dei pericoli derivanti dai botti di Capodanno. E nei giorni del 9 e 16 dicembre si sono tenuti gli incontri nell'aula magna.

