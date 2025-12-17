Botti sicuri | campagna di sensibilizzazione nella scuola media Giulio Cesare

Ogni dicembre, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Brindisi promuove la campagna

Capodanno “salato”: chi spara i botti rischia una multa da 200 euro - botti a Capodanno per la tutela di animali e fragili, confermato il divieto e la sanzione di 200 Euro: saranno sufficienti i controlli? giornaleadige.it

“Botti” di fine anno, una guida per acquistare prodotti sicuri - x.com

"Botti" di fine anno, una guida per acquistare prodotti sicuri - Le imprese produttrici hanno redatto un vademecum utile a comprendere quali giochi è possibile acquistare e usare in sicurezza Leggi la notizia https://bum.comunesbt.it/2025/12/15/botti-di-fine-a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.