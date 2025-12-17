Botteghe di Natale a Corso Umberto

Il periodo natalizio si avvicina, portando con sé l’atmosfera di festa e tradizione. Le botteghe di Natale lungo Corso Umberto si preparano ad accogliere visitatori con luci, colori e profumi tipici di questa stagione. A Casa di Momo, l’attesa si trasforma in un’esperienza magica, tra emozioni e ricordi da riscoprire.

Il Natale si avvicina sempre più... Ed ecco un ripassino degli orari delle Botteghe di questa settimana, con le aperture straordinarie della DOMENICA! Venite a trovarci per gli ultimi regali di Natale, sempre equi e solidali! - facebook.com facebook

