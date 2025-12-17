Botte per la maglia dell’Ascoli Scatta il Daspo per il 21enne

Un episodio di violenza a Porto d’Ascoli ha portato all’emissione di un Daspo di un anno nei confronti di un 21enne di San Benedetto del Tronto. L’azione, avvenuta il 23 novembre, ha coinvolto due minorenni di Martinsicuro, provocando l’intervento delle autorità e l’adozione di misure restrittive per garantire la sicurezza pubblica.

© Ilrestodelcarlino.it - Botte per la maglia dell’Ascoli. Scatta il Daspo per il 21enne Il questore di Ascoli Aldo Fusco ha emesso un Daspo della durata di un anno nei confronti di un 21enne di San Benedetto del Tronto, ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta il 23 novembre scorso a Porto d’Ascoli ai danni di due fratelli di Martinsicuro, di 12 e 15 anni. Il più grande, calciatore dell’Under 15 dell’Ascoli, sarebbe stato preso di mira per aver indossato capi di abbigliamento con i simboli della società bianconera, in un contesto di forte rivalità tra le tifoserie di Ascoli e Sambenedettese. Sul giovane pende una denuncia dei carabinieri che ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Fratellini picchiati per un giubbotto dell’Ascoli, denunciato l’aggressore 21enne: in arrivo anche il Daspo. La madre: “Mio figlio ha paura” Leggi anche: Aggressione: Daspo in arrivo. Botte per la giacca dell’Ascoli, le valutazioni della Questura La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Botte per la maglia dell’Ascoli. Scatta il Daspo per il 21enne - Il questore di Ascoli Aldo Fusco ha emesso un Daspo della durata di un anno nei confronti di un 21enne di San Benedetto del Tronto, ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta il 23 novembre scors ... ilrestodelcarlino.it

