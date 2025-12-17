Botte e pregiudicati nel locale Sette giorni di stop al Jungle

Il locale Jungle di via Roma è stato temporaneamente sospeso per sette giorni a seguito di un episodio di violenza, che ha coinvolto l’utilizzo di una chiave inglese, e per la presenza di persone pregiudicate. La decisione è stata presa a causa della mancata osservanza di alcune norme di sicurezza e di ordine pubblico, al fine di garantire la tutela dei cittadini e la regolarità delle attività.

© Ilrestodelcarlino.it - Botte e pregiudicati nel locale. Sette giorni di stop al Jungle Un'aggressione con una chiave inglese, la presenza di pregiudicati e il mancato rispetto di alcune norme: licenza sospesa per sette giorni per il circolo Jungle, che si trova in via Roma. Ieri gli agenti di polizia hanno notificato il provvedimento in esecuzione dell'articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, una norma che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, emesso dal questore Luigi Mangino, con cui si dispone la sospensione della licenza per sette giorni nei confronti del titolare del circolo culturale e ricreativo di via Roma. Il provvedimento è scaturito dopo una serie di elementi raccolti dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Macerata.

