Gianrico Dario Ricci, 37enne di Cinisello Balsamo, è stato dichiarato sano di mente e si appresta ad affrontare l’accusa di omicidio volontario aggravato dopo aver brutalmente picchiato la madre, Daniela Guerrini, che è poi deceduta in ospedale. L’episodio, avvenuto lo scorso marzo, ha scioccato la comunità, e ora si attende l'udienza che potrebbe portare a una condanna all’ergastolo.

© Ilgiorno.it - Botte alla madre che poi morì in ospedale: è sano di mente e ora rischia l’ergastolo

Cinisello Balsamo (Milano), 17 dicembre 2025 – È sano di mente e va verso l'imputazione di omicidio volontario aggravato, con il rischio di venire condannato all'ergastolo, Gianrico Dario Ricci, il 37enne di Cinisello Balsamo che lo scorso marzo ha picchiato nel loro appartamento in via XXV Aprile la madre, Daniela Guerrini. La pensionata, 69 anni, ex insegnante in pensione, morta per emorragia cerebrale dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni. Cinisello, uccisa a calci e pugni. Arrestato il figlio tassista di 36 anni La perizia. Lo ha accertato la perizia psichiatrica disposta dal pm della Procura di Monza Antonio Balice sull'indagato, in carcere sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza ed eseguita dalla Polizia di Stato di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Uccise i genitori a colpi di martello. Al via il processo sul fanese Luca Ricci: rischia l?ergastolo, ok alla perizia psichiatrica

Leggi anche: Usa, il destino beffa John Bolton: rischia l’ergastolo in base alla legge che voleva applicare a Snowden e Assange

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Botte alla madre, perfino all’ospedale: la polizia lo incastra con le telecamere e lo ferma durante l’aggressione - Soprusi, schiaffi e violenze nei confronti della madre, perfino quando la donna era ricoverata in ospedale. ilfattoquotidiano.it

Botte alla mamma malata e invalida, schiaffi anche nel letto d'ospedale: 37enne sorpreso dai poliziotti e arrestato VIDEO - L’intervento è scattato la sera del 14 agosto 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile lo hanno colto in flagranza all’interno dell’ospedale Santa Margherita di Cortona. ilgazzettino.it

Arezzo, picchia la madre ricoverata: la polizia piazza le telecamere in ospedale e lo arresta - La telecamera della squadra mobile di Arezzo lo ha ripreso in diretta, mentre prendeva a schiaffi la mamma, ricoverata in un letto di ospedale. corrierefiorentino.corriere.it

Lo chef si racconta: “Ai miei tempi si imparava con gli apprendistati, oggi i giovani vogliono tutto e subito”. E sulla popolarità della madre Barbara Bouchet: “Da ragazzo, mi facevano battutine su mia madre. Una volta uno ha esagerato e l’ho riempito di botte” - facebook.com facebook

Crispiano, ragazzina chiama i carabinieri mentre il padre prende a botte la madre e le rompe gli occhiali: arrestato x.com