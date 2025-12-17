borrelli conferma il nostro scoop su arcuri

Borrelli svela un retroscena clamoroso, confermando il nostro scoop su Arcuri. L’ex capo della Protezione Civile ammette di essere stato l’uomo scelto da Conte per promuovere gli acquisti dei ventilatori polmonari cinesi sponsorizzati da D’Alema, gettando nuova luce su una vicenda che ha fatto discutere.

L’ex capo della Protezione civile ammette che fu l’uomo scelto da Conte a spingere per comprare i ventilatori polmonari cinesi sponsorizzati da D’Alema. Con un particolare: ancora non era stato nominato commissario. Eppure già si aggirava tra i palazzi. «Io mi ricordo che ci fu una riunione e si parlava dei ventilatori». La frase buttata lì, quasi distratta, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia, è di Angelo Borrelli, ex capo della Protezione civile. La stanza della riunione «era quella del ministro Roberto Speranza », ricorda Borrelli. Il periodo precede di due giorni il lockdown. 🔗 Leggi su Laverita.info

