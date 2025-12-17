Booster Milano porta in Italia The Tattoo Zoo il toy ribelle tatuato

Booster Milano annuncia l'acquisizione di The Tattoo Zoo, portando in Italia un'IP unica e originale. Questa creatura ribelle, composta da animali tatuati e fuori dagli schemi, si distingue per il suo stile provocatorio e non convenzionale, promettendo di lasciare un segno distintivo nel panorama culturale e artistico italiano.

