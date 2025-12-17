Booster Milano porta in Italia The Tattoo Zoo il toy ribelle tatuato
Booster Milano annuncia l'acquisizione di The Tattoo Zoo, portando in Italia un'IP unica e originale. Questa creatura ribelle, composta da animali tatuati e fuori dagli schemi, si distingue per il suo stile provocatorio e non convenzionale, promettendo di lasciare un segno distintivo nel panorama culturale e artistico italiano.
Milano, 15 dicembre 2025: Booster Milano chiude l’acquisizione di The Tattoo Zoo e porta in esclusiva in Italia un’Intellectual Property che sceglie di farsi notare senza chiedere permesso, popolata da animali tatuati e volutamente fuori asse. L’accordo che apre le porte al mercato italiano La notizia arriva da Booster Milano, realtà di riferimento nel licensing . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Case di lusso a Milano: Brera, San Babila e Porta Nuova tra i quartieri più cari d’Italia. Quanto costa un monolocale qui
Leggi anche: Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
DrefGold - Booster prod. Daves The Kid
Booster Milano ha acquisito The Tattoo Zoo, portando la nuova intellectual property in esclusiva sul mercato italiano con un ampio progetto di licensing goldenbackstage.com/2025/12/licens… x.com
È stato inaugurato da poche settimane, ma il nuovo servizio di scooter sharing a Milano sta già mostrando le prime criticità. L’immagine parla chiaro: uno scooter parcheggiato “a caso”, nonostante a pochi centimetri ci fosse l’apposito stallo dedicato. Un segna - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.