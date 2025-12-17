Boom influenza Ospedali sotto pressione

L’ondata influenzale si intensifica, mettendo a dura prova gli ospedali italiani. Le festività alle porte aggravano la situazione, con milioni di persone costrette a letto e i pronto soccorso sotto stress. Un’emergenza che richiede attenzione e soluzioni tempestive per proteggere la salute di tutti.

Con le festività alle porte cresce l'ondata influenzale. Milioni di italiani a letto e previste forti difficoltà nei pronto soccorso. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. Leggi anche: Boom dell'influenza, scuole a rischio lockdown: "Ospedali in tilt" Leggi anche: Influenza, il virus corre: classi decimate e ambulatori sotto pressione. "Il picco nei giorni delle feste" L'influenza corre, impennata di contagi e arriva la variante K. Da Oms l'identikit del super virus; Boom dell'influenza in Uk, esperti, 'con sintomi rinunciare a Natale'; "Super influenza", boom nel Regno Unito e i rischi per l'Italia; Influenza a Benevento, alert nel Sannio: è picco di contagi, corsa ai vaccini. "Super influenza", boom nel Regno Unito e i rischi per l'Italia - Le autorità sanitarie britanniche sono preoccupate per il picco di contagi.

La super influenza travolge il Regno Unito, casi in aumento e ospedali in tilt: cosa sappiamo del virus K - Un incremento che secondo l'Organizzazione mondiale della sanità è dovuto alla diffusione del super ceppo: alcune scuole ha ... today.it

Super influenza, boom di casi in Inghilterra: 2.600 pazienti al giorno. «Virus mutante, ondata senza precedenti». La mappa del contagio - Monta l'allarme dei media britannici, e si moltiplicano gli avvertimenti dei medici, delle autorità sanitarie e di quelle politiche, per la diffusione sull'isola di ... ilmattino.it

L'influenza corre, è in anticipo di 4 settimane in tutta Europa (colpa di un ceppo virale). Boom di contagi e allarme Oms - facebook.com facebook

Influenza, in Veneto è boom di contagi: l'incidenza è di 13 abitanti ogni mille. In arrivo il picco in anticipo rispetto a un anno fa. In provincia di Verona gli ammalati potenziali sono 12mila. x.com

