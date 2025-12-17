Bonus parità di genere 2025 come inviare domanda all’Inps per avere l’esonero dei contributi

Scopri come richiedere il bonus parità di genere 2025 all’Inps. Le aziende certificate sulla parità di genere possono usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge 162/2021. Ecco i passaggi per inviare correttamente la domanda e beneficiare delle agevolazioni, contribuendo alla promozione di un ambiente di lavoro più equo e inclusivo.

Le aziende che hanno ottenuto la certificazione sulla parità di genere nel 2025, possono richiedere il bonus all’Inps per avere l’esonero dei contributi nella misura prevista dall’articolo 5 della legge 162 del 2021. Il chiarimento è arrivato dall’Inps che, nella giornata del 16 dicembre 2025, ha pubblicato il messaggio numero 3804 con il quale informa i datori di lavoro interessati della disponibilità del modulo da compilare e inviare per via telematica al fine di richiedere lo sconto contributivo. Ecco, quindi, chi può presentare la richiesta e come effettuarla entro la scadenza del 30 aprile 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

